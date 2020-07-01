【新片票房報捷】陳家樂湯怡互推著泳衣慶功 林嘉欣拒獻醜 (00:31)

由袁劍偉執導，黃秋生、林嘉欣、陳家樂及湯怡等主演的電影《死因無可疑》，自端午節開畫後反應極佳，連續4日力壓同期上映的中外電影，榮登單日票房冠軍，累積票房突破300萬元大關。日前袁劍偉自掏腰包宴請謝票團隊及一眾演員，順道作小型慶功，林嘉欣、陳家樂、湯怡、歐錦棠、馮素波出席外，英皇集團主席楊受成博士亦抽空現身替《死》片團隊打氣，並祝賀口碑愈傳愈廣，佳績更上一層樓。

對於有戲迷建議開拍續集，或再邀嘉欣與秋生合拍《沈子玲前傳》，袁劍偉笑稱：「對我來說，拍前傳的構思非常吸引，我聽到好多觀眾的聲音，希望知道沈子玲（林嘉欣飾）與朱重德（黃秋生飾）之前的經歷，我想都是時候落筆去寫故事大綱了！」問嘉欣可會接拍《沈子玲前傳》？她說：「大家都知道，導演同我住得好近，先等他寫了大綱再說吧！有得選擇，我不想拍前傳，寧願餓一下觀眾先，讓大家永遠都會記得這個角色！」

連日來該片團隊巡迴香港、九龍、新界各區謝票，因而締造了嘉欣一項新紀錄，她表示：「入行以來，我從未試過這樣馬拉松式謝票，截至6月30號，我已經走勻香港、九龍、新界，足足謝了45場！我好喜歡接觸街坊朋友，特別熱情，無論發問、觀後感都相當直接，令我有所反思！」問到會否帶女兒入場時，嘉欣甜笑回應：「大女看完預告片，已堅決表示不想看到這個樣子的媽咪，反觀細女前期看過我怎樣塑造角色，有點好奇媽媽到底在拍些什麼。」

如果票房衝破千萬大關，袁劍偉大爆陳家樂私下承諾願意著泳衣，「記住係泳衣，唔係泳褲，好多謝佢」。陳家樂呼冤：「我冇講過，只係話會萬歲！通常女仔著泳衣先啱！」湯怡則說：「我有身材就話啫……家樂你好似有6嚿腹肌喎！」陳家樂搖頭並提出反建議：「不如嘉欣著泳裝，我哋影相就得啦！」嘉欣聞言哈哈大笑表示：「我咁大個女，只係著過一件頭泳衣……我怕醜呀，唔好獻醜啦！」

對於政府宣布由7月3日開始，戲院入座率放寬至8成，袁劍偉、林嘉欣及陳家樂也讚好。

（即時娛樂）