【粉墨登場獻Sing】廣播處長梁家榮唱《獅子山下》 (13:19)

昨晚香港電台的facebook專頁貼了影片，片中一眾港台同事台前幕後粉墨登場，獻唱已故巨星羅文經典金曲《獅子山下》，並表示將歌曲送給每一個香港人，而廣播處長梁家榮亦在影片中難得獻Sing呢﹗

（即時娛樂）