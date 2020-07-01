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【親親大自然】好Cute呀！ 楊洛婷囡囡扮花冧靚媽 (16:20)

文章日期：2020年07月01日

靚媽楊洛婷偕老公Tim和囡囡Tanya，去了元朗的信芯園，一家三口親親大自然。洛婷在社交網貼相，她表示自己最愛向日葵，當她告訴囡囡時，Tanya即擺出扮花甫士，逗得靚媽相當開心呢！

（即時娛樂）

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