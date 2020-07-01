【專訪】劉俊謙蔡思韵愛得甜蜜 代女友認找到Mr. Right (18:28)

由劉俊謙、蔡思韵主演，周冠威執導的電影《幻愛》，因疫情影響映期，延至今個月上映。劉俊謙和蔡思韵聲稱對電影有期待，畢竟此片是兩人第一部主演的電影，而且很久沒這種純愛式的電影。蔡思韵說：「電影雖然探討精神病患者如何面對愛情，但其實適用於每一個人，每位觀眾看完都會對愛有一些反思。」

劉俊謙和蔡思韵因此片拍出愛火花，成為公開的一對。談到他們的愛情觀，劉俊謙說：「喜歡細水長流的愛情，我不是那種及時行樂去尋歡樂的人，我偏向較實在的愛情，因為愛情到最後，都是互相照顧、解決問題和如何一起生活 。」蔡思韵認同男友睇法，指愛情是兩個人手牽手面對世界各種高低起伏。追問她是否已找到Mr. Right？她甜笑沒回答，身旁的劉俊謙即代女友點頭。

以往藝人不喜歡公開戀情，劉俊謙覺得年代不同，拍拖是很正常的，既然互相欣賞，何必偷偷摸摸那麼辛苦，加上二人沒有一大群的男、女粉絲。蔡思韵插口說：「你有很多粉絲的。」劉俊謙說：「不需要留fantasy，這個年代倒不如老老實實做番個人，每個人都需要愛情。」

提到劉俊謙自ViuTV劇《二月廿九》後成為大眾「男神」，但他不覺得自己是男神，亦沒有偶像包袱，只是大家沒見過他不修邊幅的時候，並自認很平凡。

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（即時娛樂）