【疫境稱帝封后】劉俊謙曾感生不逢時 蔡思韵堅信有原因 (18:48)

【專訪】劉俊謙和蔡思韵是電影新人，早前憑首次擔正的電影《幻愛》，獲得香港電影評論學會大獎的「最佳男、女演員」，成績不錯。對於演技受到肯定，劉俊謙說：「得獎是意料之外，拍攝時沒想太多，因為要在20日內拍竣，每天拍10多小時，又有多場情緒起伏很大的場面，根本沒時間去想其他東西。幸好事前有排戲，拍時才沒那麼緊張。」他個人覺得電影排戲應變成常態，當現在製作成本愈來愈少，前期工夫做足些，代表拍得愈順利。

蔡思韵認同排戲是必需的，她指片中有很多情緒崩潰的戲分，加上多場台詞又長，字眼又要精準的戲，很需要排戲才令拍攝時更順利，「情緒崩潰戲要一個鏡頭直落，又要遷就鏡頭，足足拍了20多個take，拍到最後身體和精神都虛脫，元氣大傷。崩潰戲以外，要演角色本身的潛意識，自己都不自知的狀態，是很難拿捏」。

談到首部擔正電影即稱帝封后，起步看似不錯卻遇上疫情，電影業因而進入寒冬期，開戲量一度近乎零。對演戲滿腔熱誠的他們有否生不逢時感覺？劉俊謙表示曾有此感覺，可是有危亦有機，有時在逆境反而更需要藝術這東西。蔡思韵說：「當然生於1980年代最好，但如果我生於1980年代，作為新人的我可能冇機會擔正。我覺得自己會在這個時空出現，《幻愛》在這個時候上映，所有事物出現都有其原因，就看這個時代能給予我們什麼。」

欲知專訪詳情，請留意明天（7月2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）