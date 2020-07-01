【受耳石症困擾】余慕蓮83歲生日願望：身體復元再跟大家見面 (22:25)

快將83歲生日的余慕蓮，早前被傳健康出現問題，有指她早年捐出退休金在內地興建學校，因而面對經濟壓力，現由演藝人協會（演協）捐款請工人照顧她，其後，余慕蓮已委託演協澄清，她經濟沒有問題。近日《東張西望》派出林映輝往探望余慕蓮，雖然余慕蓮已屆耄耋之年，精神很不錯，並透露自己的健康情況。

余慕蓮稱有日瞓醒覺想落牀，突然感到天旋地轉、暈陀陀，連左手也遞不起；起初只是暈一次半次，之後卻愈來愈頻密。她憶述有次行經果欄突然暈倒跌地，整個人起不到身，需要途人扶起，朋友們知道便輪流介紹醫生，證實患上耳石症。她說自己睇了數個醫生，情況時好時壞，更試過半夜在家暈倒跌低，加上她步履不穩，為安全已在牀邊加裝扶手，以及聘請印傭照顧。

對於傳出她經濟拮据，要演協捐款請印傭，余慕蓮稱得悉有關傳聞已即時澄清，強調印傭是自己出錢聘請的，又指自己只是捐出部分退休金於內地建學校，其餘留作自己生活之用。她說自己工作了幾十年，雖然不是富有，但有屋有積蓄，可以照顧自己。她只是擔心被人利用，有些粉絲可能想捐錢給她，但錢落在騙徒戶口便糟糕了。

雖然沒有經濟問題，卻被疾病纏身，余慕蓮因而不敢經常外出，故感到困擾。她稱以前會去睇粵劇及演唱會，又會跟大伙兒去唱歌食飯，幾十年都是單身，無牽無掛，生活過得不知有多開心，所以現在很不習慣。

余慕蓮亦在節目中分享入行幾十年的開心時刻，她說自己最鍾意的角色，是《73》中演賣魚勝的妹妹，當時她還是特約演員，之後簽約TVB，演出過無數丑角。至2005年，她捐出部分身家於貴州建學校。問到有否後悔捐錢建學校？余慕蓮表示沒有後悔，她不看重錢，夠生活便可以；當年她決定捐錢建學校，是因為自己只是小學畢業，她亦無兒無女，將來留下的錢也是捐給慈善機構。

現在的余慕蓮最想能走能吃，跟好友見面，約朋友打麻將，可以去睇粵劇及演唱會，以及去唱粵曲，所以，她會定時覆診及勤力做運動。提到她本月初生日，余慕蓮的生日願望是疫情快些過去，大家過回正常生活，亦希望自己身體很快復元，再跟大家見面。

（即時娛樂）