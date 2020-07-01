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【七一回歸】鍾鎮濤曹永廉楊明坐開篷巴士 揮舞國旗慶祝 (23:14)

文章日期：2020年07月01日

今日是七一回歸日，鍾鎮濤、鄺美雲、霍啟剛、曹永廉、楊明及莊思明等，出席大型慶祝活動。當中鍾鎮濤、曹永廉、楊明及莊思明，分別跟大隊上開篷巴士，沿途向市民揮舞國旗，表現得相當投入。

（即時娛樂）

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