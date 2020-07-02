【專訪】走過低潮行事更謹慎 李佳芯盼演藝事業繼續下去 (22:48)

李佳芯（Ali）去年疑因網上言論捲入政治風波而被無綫雪藏，同年10月拍完《愛美麗狂想曲》後便一直無劇拍，連環被飛出《BB來了》、《踩過界》及《白色強人》3套劇的續集。不過，隨住劇集《殺手》推出，Ali終於獲「解凍」。

無辜被捲入政治風波，她坦言有不開心，發現很多事情是她沒想到的︰「原來很容易，甚至不經意便會跌入一些風波內。有時候回想，我有否做錯呢？這樣做對不對呢？不過，只要認為自己沒做錯，又不是事實的話，就只能叫自己看開一點。」這次經歷，也令Ali有所領悟，凡事小心點，說話、做事前多想兩步，學會平衡。她說︰「我對演藝事業仍很感興趣，希望可繼續行落去。」

過去半年，Ali少了曝光，卻未有停下來，反而利用這段日子完成出書的夢想。「我一直有寫書的想法，但之前忙於拍劇，又沒信心和動力去實行，直至去年10月拍完《愛美麗狂想曲》後有個短假期，又勾起我寫書的念頭。我以前很喜歡看劇和看書，經常胡思亂想，遇上想不通的事時，可能會透過一句對白或一段文字而得到共鳴和力量，所以內心早已埋下種子。既然有時間，我就問自己是否要去做一些想做很久，而未做的事呢」。

Ali終於花了3個月時間完成她的首本散文集《心之所往》，將由細到大對她影響深遠及難忘的故事和經歷化成一篇又一篇的文章。「要將這麼多年的事情仔細地寫出來，讓人明白之餘，又能表達到自己的想法，難度很高。作為演員，我只能以我的感受行先。我在寫書過程中汲取了不少人的意見，發現出書並非我想的那麼簡單」。

Ali試過一早坐在電腦面前，但寫出來的統統用不着，又試過晚上才開始落筆，但坐到凌晨3時也寫不出一個字。「我發覺我是不能迫的，有靈感時便要立即記下來，所以手機永遠在身邊，一想到便把說話錄起來。那段日子，我每天都處於『要寫什麼』、『怎樣表達』的狀態，其實沒有休息過。完成一刻，我真的很開心，感覺如坐時光機回到以前，再經歷一次，但同時也有空虛的感覺」。

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（即時娛樂）