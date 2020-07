陳明恩今年5月尾宣布與丈夫鄭獻造人成功,懷孕就快4個月的她今日在社交平台透露腹中胎兒是個男孩子,兩公婆一索得男﹗她說︰「Oh Boy﹗BB Cheng is a boy﹗ 💙💙💙💙 A lot of our friends guessed boy before too😂😜﹗ Now we know what colour clothes & baby items to prepare﹗👣(噢,男孩子!BB Cheng是個男孩子!我們很多朋友以前也猜過是男孩。現在我們知道要準備什麼顏色的衣服和嬰兒用品了!)」

(即時娛樂)