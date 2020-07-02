【疫情重創電影業】上半年香港總票房逾2.9億元 比去年同期跌逾7成 (19:47)

由李秉憲和河正宇合演的《白頭山：火山浩劫》，香港累積票房逾1863萬元。（資料圖片）

由黃子華和劉心悠主演的《乜代宗師》，成為2020年上半年度的票房冠軍。（資料圖片）

新冠肺炎疫情重創全球，香港電影業雪上加霜，據香港影業協會及香港戲院商會屬下機構─香港票房有限公司表示，2020年上半年度（1月1日至6月30日）香港首輪上映的電影總數為125部，香港電影佔18部，非香港電影則有107部，受疫情及戲院停業影響，今年上半年中西票房總收入僅為逾2.9億港元，與去年同期收入逾10.4億港元，下跌幅度達71.97%。

這半年來香港電影票房只有2部戲收過千萬元，包括由黃子華和劉心悠主演的《乜代宗師》，累積票房逾2945萬港元，成為這半年票房冠軍；緊隨其後是《家有囍事2020》，累積票房逾1191萬港元；第3位則是《我的筍盤男友》，收逾631萬元票房，而今年上半年十大最高票房的香港電影中，《金都》、《死因無可疑》、《叔‧叔》和《致富者聯盟》則仍在上映中。

十大最高票房的非香港電影方面，有5部電影收千萬元票房，包括《白頭山：火山浩劫》﹑《1917：逆戰救兵》﹑《怪醫D老篤》﹑《猛禽暴隊：解瘋小丑女》和仍上映中的《數碼暴龍LAST EVOLUTION 絆》。

（即時娛樂）