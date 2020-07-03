坐的士要求找足7毫子 王喜落車遭司機掟錢︰以後不坐紅的 (16:01)

王喜在社交網上載片段，說他昨天坐紅色的士，車費合共$39.3，他付上兩張20元紙幣後，司機沒有找錢的動作和意思。他對司機說︰「如果找我5毫子，大家都會舒服點，對嗎？」司機回答︰「我有很多硬幣，我找7毫子給你都得﹗」

王喜強調他這句說話沒有粗口，也不含惡意，只是提供一個選擇，如實地告訴對方有找錢的責任，如對方覺得找7毫子很麻煩，找個5毫子亦可，但既然對方那麼晦氣，他也放棄不要那7毫子了，免得令對方不高興。

王喜續說︰「我告訴他不用了，然後落車。當我準備轉身關車門時，看見1個2毫子及1個5毫子從我右邊身飛過。他用錢掟我﹗他用7毫子掟我﹗他掟不中我的身體﹗然後，我說『拜拜』，就把門關上。」

王喜質疑為何的士司機不找錢或不找足錢是對的，而他作為乘客要求找足錢就是錯。王喜說︰「我請求他找錢，我不對，所以他發晦氣，畀說話我聽。到我放棄7毫子，不用他找錢，他就用錢掟我？究竟我應不應要求找錢，才會得到禮貌的對待呢？」王喜說今次是7毫子，若下次是更多怎辦，而且一直批評警方的他又被外界認定不會找警方協助，所以他以後不敢坐紅的。

（即時娛樂）