【兩個演出時段】為業界手足籌款 陳奕迅神秘地點開騷 (19:20)

【今日直擊】香港現場演出及制作行業協會今日舉行記者會，聯席主席葉偉忠及何麗全、顧問蔡健輝、謝嘉豪聯同業界代表出席，宣布成立「演制抗疫基金」，以及公布陳奕迅（Eason）網上慈善音樂會詳情。Eason未有出現，現場只播放他預先在紅館內拍下的片段。

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與會者表示「演制抗疫基金」已籌得的500萬善款，將會幫助這半年多沒有工作及沒有收入之會員；而Eason下周六（7月11日）舉行的網上慈善音樂會，將為100位業界創造工作機會。音樂會將在直播時作公開籌款，籌得的善款會存入基金，連同之前已籌得的500萬，全數發放給協會會員。協會的過千會員可由7月11日至8月10日向協會申請，經審核後，符合資格之會員將於8月31日開始陸續收到款項，善款由仁濟醫院代為收取及發放。

Eason是次慈善音樂會以「日出日落」為主題，分開在早上6時及下午5時兩個時段，在兩個不同的秘密地方舉行。何麗全解釋︰「因為現在還有『限聚令』，所以不會有觀眾，而100名參與的幕後工作人員會遵守規矩，會戴口罩及做足防疫措施。音樂會地點是非常有驚喜的地方，早上6時會在戶外舉行半小時演出，黃昏5時的部分會在室內舉行，先重播早上6點半小時演出，然後Eason再唱半小時。Eason很重視今次義演，很早之前已進行綵排。」

（即時娛樂）