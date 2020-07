AGA推出新歌《See you next time》,這次構思歌曲概念和MV故事在同一時間進行,互相緊扣,完整呈現整段愛情故事。AGA在寫這首歌時,特別提及再遇前度的感覺,更將此保留成為這首新歌的重點。AGA還參與MV「幕後創作」一職,MV請來麥子樂與蔡思韵擔演男女主角,演繹《See you next time》的愛情故事。

AGA表示:「第一次以幕後創作身分參與MV製作,有機會選角,令我大開眼界,現場第一身感受演員的感情表達,是十分震撼。雖然今次MV沒有自己演出,反而參與創作部分,非常難得的經驗。」MV拍攝當日,AGA到場與演員對稿、和導演商討拍攝和佈置擺位等,事事親力親為,在鏡頭後為MV付出不少,她大讚麥子樂和蔡思韵十分好戲,感情到位,將這個愛情故事帶出!

