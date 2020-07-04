【病足5年】徐天佑遺憾對亡父發晦氣 自責未盡孝道患抑鬱 (22:48)

【專訪】徐天佑有份參與電影《再見UFO》演出，戲中角色受惠香港經濟起飛，1990年代炒風正盛時曾擁數百萬元身家，但人卻漸漸迷失在浮躁的泡沫中。

天佑認為人要懂得活在當下，無得回望過去，應該計劃未來如何能達到自己夢想，正能量一點，「回憶總是美好的，但充滿着遺憾，我最遺憾是10年前自己情緒不穩定，半夜三更打電話給爸爸想傾訴，但發生些口角，爸爸覺得我這麼夜找他，他幫不上忙，反而令他更擔心，我晦氣拋下一句『作為父親，不應該關心兒子嗎？』即收線，翌日又大吵一場，事後我們沒好好坐下來傾，去解決問題，之後我忙於工作，和爸爸的關係沒那麼親密，直至爸爸患癌病在醫院昏迷，媽咪叫我返家稍作休息途中，爸爸便離開了。好遺憾，但媽咪說不要感到遺憾，因為這段時間，我一直在病牀前陪着爸爸」。

天佑坦言之後自責未盡孝道，情緒低落患上抑鬱，足足5年才走出困局，「期間在唱片監製鼓勵做了隻碟《Thank You》，從創作中慢慢想通，既然已過去，倒不如嘗試從這刻開始感恩，做多些東西。有人叫過我睇醫生，我冇睇，因為抑鬱斷斷續續，反而睇中醫調理。是音樂幫了我，每首歌都解釋了我的感受，當中有首歌的歌詞意思說『離開地球，快接近太陽，但不可以，要返轉頭』，想通了要返回地球，繼續生存和生活，就要改變自己，懂得珍惜眼前人，以前覺得朋友可有可無，但在困局中令我知道哪些是真正雪中送炭的朋友」。

欲知專訪詳情，請留意明天（7月5日）明報娛樂版。

（即時娛樂）