【原來是初戀對象...】陳明恩讚老公靚仔兼尊重女性 (15:50)

不少曾在無綫效力的外籍演員包括河國榮﹑喬寶寶和布偉傑相繼離巢後，人稱「鬼妹仔」陳明恩，亦於今年2月宣布不再續約，跟無綫結束13年賓主關係。日前明恩接受由梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問。在2017年跟舞蹈員老公Eddie結婚，近日宣布有喜的明恩，除了分享快為人母的喜悅心情外，她亦坦言因近年機會少了，令她更有決心轉攻舞台劇，

她說：「2013年《老表，你好嘢！》時有很多演出機會，近年機會是比較少，一直也有考慮外面會有較大空間，再加上計劃好結婚2年後，會同老公有BB，是感恩如此順利。想有BB前，先開始看中醫調理身體，試了數個月就成功，當知道（有BB）時，老公興奮不斷問我：『是否真的？』」

明恩是虔誠基督徒，她與老公在2013年拍拖，2017年拉埋天窗，原來2人因跳舞擦出愛火花，她還自爆雙方是大家初戀對象：「我們跳舞認識，我教他跳JAZZ，他教我hip hop。他是我的初戀，我亦是他的初戀，是很難得，我們都喜歡過其他人，但好像神會有阻礙我們跟其他人發展，讓我們走在一起。他除了靚仔，我最欣賞他很尊重女性，當時我不知他喜歡我，但我們跳舞時，他會好小心保護我及其他女仔，他亦很細心﹑很有義氣，我家中有什麼問題，他都樂意幫忙。」

（即時娛樂）