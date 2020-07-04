【《六合彩》7.21復播】主持蔡運華功成身退：走的終須走 (16:27)

蔡運華曾主持《六合彩》，昨晚她表示合約雖然8月才到期，但走的終須走，她已功成身退了。（ig圖片）

因疫情關係而停播一段時間的《六合彩》，將於7月21日復播，身為主持的蔡國威今早在社交網留言：「係呀，7月21日六合彩重開啦，（7月）16日開始可以去投注站啦，之前好多朋友話中咗細獎，安慰獎未攞到彩金，記得攞啦﹗」

之前同樣有份主持《六合彩》﹑被稱為「女版夏春秋」的蔡運華，昨晚留言表示自己功成身退，告別主持《六合彩》，她寫下長文細訴這4年幾以來主持《六合彩》點滴：「六合彩重開之日。功成身退之時，再無機會『預祝各位好運』，bye bye 就俾（畀）我喺呢度，同大家講再見~」

「2015年6月底，舊同事找我去試鏡，聽說是找了很久都沒有人能勝任，8月TVB要首播，同事急得要命。結果，我是傻人有傻福，不知其他姐姐試鏡特訓了一段時間，膽粗粗話我第一個入廠先，姐姐們當然是抱著（着）看好戲心態推推推說好啊好啊你先你先。一roll機，得咗！

2020年，合約雖然8月才到期，但走的終須走，一知道重開，亦被正式通知，小女子功成身退啦﹗

是有點難過，尤其在這艱難的時間。但這樣想吧，原本，我只是主持一個月的過渡期，之後就該全部交回TVB負責，結果，能以馬會主持身份（分）留守，以穏定節目水準及協助新廠前期準備，這四年，對得住自己，對得住人。

我知道自己是應急之寶，我不介意，last minute永無托手踭。從來覺得，只要你需要我幫忙，你出聲，我能做一定盡力做（好）。

🤰🏻*（孕肚）8個月大，仲繼續大肚主持，雖然只得5分鐘，都算開創香港電視史先河。

👶🏻*（BB）最最最遺憾是兒子未識講嘢已是忠實粉絲，聽到片頭音樂就知媽媽會出現，除了六合彩他不可以看電視，以後無緣再看到媽媽上電視thefirstdrawnnumberis⋯⋯

有幸與冬叔主持六合彩40周年攪珠，簡直是六合彩主持成就解鎖。追溯最後一天主持是2020年1月21日。命運好好玩。第一天和最後一天的出鏡服裝，居然同樣是深藍色長裙。我喜歡，完得好，像早有準備。

感謝馬會感謝我的同事，在我懷孕時，沒勸退我，令準媽媽在經濟上和情緒上，得到重要支援。畢竟是自由身工作者，只靠表演和主持工作維生，沒教課，能走到今天，也要多得各方的賞識，感恩感恩。是，沒機會好好說再見。就在這裡（裏），謝謝這四年來，各位觀眾的支持。」

（即時娛樂）