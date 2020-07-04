拍片為裕美反擊失婚外號 林作邀整容醫生證女友樣子天然 (17:58)

裕美和男友林作早前公開戀情後是非不斷，裕美因為曾經失婚及會考0分遭網民抨擊，認為她與林作不合襯，林作其後在社交網寫下千字文護花，裕美亦數度撰文反擊。

裕美今日在社交網上載她與林作的片段，就其「失婚」稱號及整容傳聞作出平反。林作認為「失婚裕美」是帶有冒犯性及歧視的字眼，不明白香港會允許這種歧視存在，女友為何受此委屈也不站出來。裕美表示14歲入行以來，公司都教她以沉默來面對緋聞或任何新聞，加上她覺得外間會認為解釋只是藉口。

林作強調︰「失婚不是罪，離婚不是罪， 不代表她（裕美）比人低一等，不等於她突然之間變二等公民﹗你憑什麼這樣說？不等於她就是爛蘋果﹗這個失婚身分與她個人沒有任何關連﹗我知，其他人會說她其他方面也很差，但我今天要說的是失婚。」

提到裕美的整容傳聞，林作指女友的回應答案「我瘦咗」好假，跟其他曾經整容的人的答案沒分別。裕美說︰「因為我跑步瘦了很多，臉也尖了很多。我臉尖是因為我有少少『鞋抽面』，跟我媽媽年輕時瘦的樣子相似。我從前是冬菇頭髮型，如我現在戴上假髮，樣子是跟從前其實沒分別。頭髮的重要性，長頭髮加上瀏海分界，令我的臉顯得更長。我快32歲，Baby fat快沒有了。懂分辨有沒有整容的人，會分辨出這個人有沒有整容。別人認為你樣子改變了，是因為他不會分辨你有沒有整過容。」

林作斥裕美的答案悶到極，他代女友回應︰「第一，她當初行的路線不適合她，而且是錯的﹗Bob頭扮可愛不是真正的她，所以她之後以真實形象見人，跟以前的她相差太遠。第二，她當年早出道，仍有Baby fat。第三，她的樣子不是香港人樣，她是混血兒。」林作公開邀請整容醫生為裕美作出樣子純天然的證明，還女友一個清白。

（即時娛樂）