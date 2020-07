next

正為老公鄭嘉穎佗住第二胎的陳凱琳(Grace)舉行Baby Shower(產前派對),以黃色小蜜蜂作為主題,布景板寫有「Baby Y」及「Ba-Bee Shower」字樣。席間,Grace拮穿黑色氣球後,飄出粉藍色氣球,宣布今次再生仔。單文柔在社交網上載與Grace的合照,留言︰「期待baby 2 coming﹗#babyYiscoming #babeeshower」Grace回覆︰「Thanks so much for coming﹗😍😍😍」

(即時娛樂)