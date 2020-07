王敏德與馬詩慧的大女王曼喜(Kayla)去年戀上女攝影師Elaine,更帶埋女友和家人一齊睇音樂劇。兩人拍拖未夠一年,仍然處於熱戀情,不時在社交網分享甜蜜照。近日,王曼喜和Elaine分別在社交網上載多張她們的親密照,兩人在睡房和廚房依偎着對方,還有咀嘴的照片,非常甜蜜﹗王曼喜分享了她對平權的看法,認為即使不少時裝雜誌會因為效果美麗而拍攝兩個女孩子的親密圖片,但社會仍然不太接受。她認為同志驕傲月不應該每年只慶祝1個月,而且應該每一日都讓大家看見。Elaine就寫下浪漫情話「I like my body when it is with your body」冧女友。

(即時娛樂)