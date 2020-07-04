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與黃有龍結婚12年突傳婚變 趙薇工作室發文回應...... (22:31)
文章日期：2020年07月04日
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趙薇與丈夫黃有龍結婚12年來一向恩愛，近日卻傳兩人離婚。（資料圖片 / 明報製圖）
趙薇工作室疑就傳聞作出回應。（趙薇工作室微博圖片）
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趙薇與丈夫黃有龍結婚12年，育有女兒小四月。夫婦兩人結婚以來，一直恩愛，但最近卻傳出離婚消息。趙薇工作室今日在微博發文，簡單寫下「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶」，疑在反駁離婚傳聞。
（即時娛樂）
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