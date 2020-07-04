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與黃有龍結婚12年突傳婚變 趙薇工作室發文回應...... (22:31)

文章日期：2020年07月04日

趙薇與丈夫黃有龍結婚12年，育有女兒小四月。夫婦兩人結婚以來，一直恩愛，但最近卻傳出離婚消息。趙薇工作室今日在微博發文，簡單寫下「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶」，疑在反駁離婚傳聞。

（即時娛樂）

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