龔嘉欣是陳凱琳的Baby Shower賓客之一,再次見證好友懷孕,嘉欣同樣開心又興奮,今日她在社交平台留言,「好開心又可以陪你經歷 見證着你唔同嘅人生階段 覺得你好叻 好獨立 照顧得家庭好好 我都希望將來可以做到好似你一樣咁好嘅媽媽同太太❤️ 期待同Baby Y見面 最開心我又有BB玩 放心 我一定會成日嚟陪你 😗😗隨便差遣我啦」。

陳凱琳亦有寫上回覆,多謝嘉欣百忙抽空出席,「You are the sweetest! Thanks for coming~ I know you were so busy yesterday...busy bee 🐝 😂」

(即時娛樂)