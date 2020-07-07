兩場演出入座率理想 羅家英「大包細」助粵劇手足渡困境 (17:54)

羅家英、龍貫天、陳鴻進等在剛過去的7月4日及5日晚，在新光戲院大劇場演出《福星高照喜迎春》及《枇杷山上英雄血》，以「兄弟班」形式助粵劇界受新冠肺炎影響生計的兄弟重踏台板。由於「限聚令」放寬，開鑼前劇場可入8成觀眾，兩晚入座率非常理想。

羅家英於5號晚演畢《枇杷山上英雄血》，在台上多謝觀眾支持捧場。他說︰「我這兩晚演得好開心！我們『兄弟班』因為疫情無戲做，我便想到前輩起班，有一種救亡方法名『大包細』。我們是主角算排『大』位，包住其他工作人員的收入，我們所有的收入，先給班中手足弟妹們，但弟妹們非常好，因為最初只能賣4成多位，所以弟妹們肯收8成薪金，後來剩多少，『大』柱才照比例分。今次多謝大家捧場，如今有錢剩，我決定所有弟妹支全薪，我們作兄長的則收回多少，剩下擺慶功宴，食埋佢！」

羅家英一番肺腑之言，令台下觀眾不停拍掌。他續說︰「問心一句，我今次搞兄弟班，也是想過來玩，一個人做不到什麽，最難得一呼百應，今次有些兄弟也希望可以參加，但人選已定，唯有衷心多謝。我吃粵劇飯大，看見戲班有事、弟妹們徬徨，我不能不理，何況也喜歡和班中兄弟合作演出。」

羅家英大病初癒，體力仍虛，但演出時用盡全力，站着向不同的方向「揈水髮」50多次，又作八字打圈，看得觀眾目眩，非常精彩。慶功宴上，他被問會否再組「兄弟班」演出時說︰「短期內應該不會了，始終這只是一個救亡方法，我想起一個帶頭作用，表達粵劇戲行兄弟姊妹手足有難相扶持的精神。今次得到觀眾支持，賣座理想，我很滿足了。」

（即時娛樂）