賭王何鴻燊後日設靈 治喪委員會集齊港澳政商界猛人 (20:25)

賭王何鴻燊的治喪委員會由香港、澳門的政商界猛人組成。（資料圖片）

賭王何鴻燊5月26日離世，享年98歲，何家四房將於後天（7月9日）在北角香港殯儀館為賭王舉行公祭，翌日舉殯。

治喪委員會今日公布由政商界人士組成的名單，全國政協副主席、前特首董建華擔任治喪委員會榮譽主任，全國政協副主席何厚鏵與全國政協副主席兼前特首梁振英擔任榮譽副主任。治喪委員會主任分別有特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應，以及澳門前特首崔世安。

委員方面，有胡應湘、李兆基、李嘉誠、李國章、李國寶、汪明荃、何驥、沈祖堯、林建岳、周梁淑怡、范徐麗泰、夏佳理、孫明揚、唐英年、袁國勇、梁君彥、梁智鴻、梁愛詩、陳茂波、陳智思、曾鈺成、曾德成、郭炳江、郭炳聯、鄭若驊、鄭家純、霍震霆、譚耀宗等。

何家後人明天在殯儀館為賭王守喪，後日舉行公祭，周五舉行大殮儀式。有指何家為賭王選了一款價值800萬港元的楠木中式棺木，由於何家御用風水師蔡伯勵後人推算今年沒有適合下葬的日子，所以賭王的遺體於儀式後會暫放香港殯儀館內，再擇日移送到東華義莊，待明年擇吉日下葬何家家族墓園、位於摩星嶺的昭遠墳場。

今日刊登的訃告同時見到賭王17名子女、媳婿和孫仔孫女的名字，惟未見何超賢外籍丈夫Peter Kjaer的名字。

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（即時娛樂）