【離開無綫逾20年】51歲陳梅馨仍單身 已過想結婚階段 (22:38)

【今晚直擊】已闊別幕前演出18年的陳梅馨，今晚與黎瑞恩等，為無綫節目《流行經典50年》擔任嘉賓。久未露面的陳梅馨變化不大，身形依然纖瘦，她笑言為今次演出減了10多磅。

問到是什麼打動她出山？陳梅馨說透過朋友圈促成，她本身喜歡唱歌，於是膽粗粗答應，挑戰自己：「今次亦是我首次在熒光幕前唱歌，所以很緊張，3、4個星期前已開始練歌，我會唱《風雨同路》，因較易上口。」

原來陳梅馨已離開無綫24年，問到無綫可有人找她復出拍劇？她說：「暫時未有人找我，如果遇到我能駕馭角色，都想試一下。（仍有戲癮？）有時看電視都會諗，如果這個角色換轉我會怎麼演呢？」

在淡出娛樂圈這段期間，陳梅馨經營飲食生意，開設上海菜餐廳，並親自落手落腳去做。感情方面，51歲的陳梅馨仍然單身，問她是否眼角高？她自言已過了想結婚階段，覺得單身也不錯。

黎瑞恩忙於綵排與馬浚偉合演的舞台劇，她坦言首次演舞台劇心情緊張，故比別人花多一倍時間排練，又要去上堂學走位和舞台術語。談到舞台劇9月公演，但近日疫情反覆，可擔心會受影響？黎瑞恩透露馬浚偉已有兩手準備。

（即時娛樂）