【新冠肺炎】全家做足防疫措施 諸葛紫岐戴罩自我保護 (23:02)

【今日直擊】「JUXTAPOSED 2020時裝展覽暨限定概念店」由今日起至7月16日，一連10天於LANDMARK舉行，諸葛紫岐、馬在驤、蔡潔、陳偉琪、馮允謙、馮重謙及Ana R.等今日現身捧場，原本在出席嘉賓名單的貝安琪就以腳傷為由缺席。

早前由加拿大返港的諸葛紫岐，戴上防飛沬面罩接受訪問。她透露在加國逗留約兩個月，返港後接受14日家居隔離，隔離期間經常做運動故瘦了不少。對於本港今日新增14宗新型冠狀病毒確診個案，其中有個案涉及學校，諸葛紫岐表示幸好6歲大仔剛開始放暑假，並笑指他很怕死，知道出街要戴口罩；老公則照常見客，但回家後會消毒洗手。談到工作大計，諸葛紫岐坦言曾計劃復出工作，但現在疫情又嚴重了，北京、上海也不方便前往，加上又不捨得兒子，去一兩日就可以。

酒駕罪成被罰停牌1年的陳偉琪，她表示現在由媽媽做「柴可夫」接送，母女二人因而多了時間相處，感情增進不少。陳偉琪又透露以為疫情好轉，考慮跟父母返加拿大探親，眼見突然多了確診個案，暫時擱置計劃。她承認早前對疫情鬆懈了，現在會加強警惕。

（即時娛樂）