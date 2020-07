【《南昌街王子》合唱版】關智斌獻Sing 薛凱琪讚甜到漏 (23:20)

薛凱琪(Fiona)與關智斌(Kenny)差不多時間出道,兩人卻鮮有合作,只於2006年合演電影《時光‧倒流的話》。薛凱琪最近推出新歌《南昌街王子》,她曾預告歌曲會有合唱版,但沒有透露跟誰人合作;直至近日,答案揭盅,原來拍檔是已14年沒合作的Kenny,讓粉絲大感驚喜!

薛凱琪與Kenny不約而同在自己的社交網帳號分享MV的部分片段,薛凱琪留言:「之前說好的 #南昌街王子 duet version 終於有啦!featuring a prince with eyes bigger than mine @kennyjr 😍. Thank you for all your sweetness in this duet version, and bringing a #littleprince #小王子 into this love story . #你個人真係甜到漏 ❤️ #希望我們兩個能一直簡單快樂地降落人間街角去尋找真實的那一個童話故事 。Special thanks to bing bing for this special arrangement , giving it sparks of stars and moon.」

Kenny則留言:「#今晚有嘢宣佈(布) #fifi同我做咗啲嘢 #有感情嘅嘢 #奇洛李維斯畢彼特唔得閒住 #圓斌頂住先 #知道男生這麼完美都假 #我唔完美都假 #大鑊 #繼續去南昌街搵吓 #認真少少mode #我哋係忍住笑拍呢個video #所以最認真嘅mode喺晒入邊 #多謝Fi嘅邀請 #一如既往親切 #一如既往多爛gag #睇完留comment吖 #因為佢仲有另外一條彩蛋version #騎呢version嘅 #南昌街王子 @physit @warnermusichk」

(即時娛樂)