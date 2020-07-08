【專訪】入行13年升呢做「男二」 馬貫東感謝3位重要女人 (22:15)

現年33歲的馬貫東入行13年，終捱出頭來，在劇集《那些我愛過的人》升呢，首次擔正做「男二」。回望這些年，阿東自爆銀行戶口試過餘額僅剩個位數，要向媽咪討錢，30歲那年更想過放棄，直至遇上《愛‧回家之八時入席》中的角色「十仔」，成為他人生轉捩點，讓他決定繼續行落去。阿東亦多謝人生中3位重要女人，讓他可無憂地追夢。

阿東的演藝事業，一路走來其實不易，2007年參加無綫電視第21期藝員訓練班入行，頭十年多演不起眼小人物角色，有的角色甚至連名字也沒有，至2016年在《鐵馬戰車》中飾演警長「揚明」，才開始被人認識，但數到成功入屋，一定是處境劇《愛‧回家之八時入席》中的「十仔」，以及《愛‧回家之開心速遞》中的「博思」，讓他人氣急升，今次升呢做男二，可謂捱出頭來。

不過，阿東自爆30歲那年曾想過放棄：「30歲對男人很重要，開始要諗成家立室和穩定的生活。但沒想到『揚明』一角會咁受歡迎，之後又遇上『十仔』，《愛》劇絕對是我人生轉捩點，令我覺得可繼續行下去，那3年間我不斷努力令自己進步，增加自信心，故可以說無《愛》劇便沒有今日的馬貫東。」

首次擔任男二，阿東坦言壓力是有，但不算太大，反而之前拍《鐵馬戰車》更緊張，始終是他首套較重戲分的劇集，當時很「騰雞」，但經過在《愛‧回家》劇組3年，已訓練到他內心變得強大。對於《那》劇中飾演患有「亞氏保加症」的古希晨醫生，表現獲網民讚賞，令阿東有滿足感。

而媽咪和兩位胞姊在經濟上，也給予他最大支持。阿東坦言頭10年人工不高，情況最差時真的要問媽咪討錢：「當時銀行戶口餘額剩單位數，撳都撳不出來，幸維持不是很久。她們也從來無給過我壓力，一句打擊說話也沒講過，還很支持我繼續追夢。所以最好的報答方法就是努力掙錢，買個安樂窩給她們。」

另外，劇中阿東對連詩雅（Shiga）一攬傾情，這段感情線為觀眾帶來驚喜。今次是兩人首次合作，阿東自認比較怕醜，感到緊張：「幸好開頭跟翠如一齊開工，她們聊天時，翠如又會撩吓我，令我慢慢放鬆，之後開始有傾有講，沒了隔膜。」現實中，阿東對感情事十分低調，他笑言以前會一見鍾情，但現在會考慮很多，若遇到心儀對象，阿東自認是「被動派」，不敢講出口，最多都是暗示。

（即時娛樂）