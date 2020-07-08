【罕有放閃】林嘉欣Ig甫甜蜜合照為老公慶生 (16:12)

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文章日期：2020年07月08日
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林嘉欣罕有放閃，在社交平台分享為老公袁劍偉慶生的照片。（林嘉欣Instagram圖片 / 明報製圖）
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林嘉欣今日在Instagram上載為丈夫袁劍偉慶祝生日的照片，她說︰「袁導演，生日無可疑，快樂無可疑，健康無可疑。你知道的...不說了🎂👨👩👧👧。」
（即時娛樂）
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