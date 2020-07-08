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【罕有放閃】林嘉欣Ig甫甜蜜合照為老公慶生 (16:12)

文章日期：2020年07月08日

林嘉欣今日在Instagram上載為丈夫袁劍偉慶祝生日的照片，她說︰「袁導演，生日無可疑，快樂無可疑，健康無可疑。你知道的...不說了🎂👨‍👩‍👧‍👧。」

（即時娛樂）

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