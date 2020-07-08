【外賣紙袋穿窿倒瀉熱飲】大肚安以軒遭燙傷受驚引致宮縮 (17:05)

安以軒在微博貼了外賣紙袋穿窿的照片。（微博圖片）

本身育有一子的安以軒，早前宣布再度懷孕。（微博圖片）

台灣女星安以軒今年6月宣布再度懷孕，正在安胎的她，半個月前在家中享用某連鎖快餐店外賣卻發生意外，事發時她坐在餐枱前，逐一拿出外賣食物，豈料當她拿起其中一個外賣紙袋時，紙袋的底部突然穿了，跌出兩杯熱奶茶，令身穿短袖衫和短褲的安以軒，左手及大腿均被燙傷，嚇得她即時起身，並連忙用紙巾抹大腿，她的老公也即時出來幫手。她事後在微博表示：「我因有身孕行動不便，又怕地上濕滑跌倒，不敢大動作跳開，100度沸水沖泡的高溫，就這樣在我手上腿上和肚子流散開了，那種火辣的熾痛感，至今難忘，大腿內側燙傷留下的疤痕，至今難消。」安以軒還表示因為當刻受驚嚇造成宮縮，並有異常胎動，故急趕在醫院檢查，幸無大礙。

安以軒在微博的全文如下：

「作為一個未滿周歲孩子的媽

作為一個身懷六甲的孕婦，

這件事雖然已經過去半個月，

平復心情後，我還是想分享給大家。

那天請家人幫忙買麥當勞回來充飢，

從取餐到送到我面前不到十分鐘光景，

我一一拿出餐點，在拿出兩杯熱奶茶時，

竟然兩杯一起從紙袋子底部掉出、翻倒在我身上，

我因有身孕行動不便，又怕地上濕滑跌倒，不敢大動作跳開，

100度沸水沖泡的高溫熱飲就這樣在我手上腿上和肚子上流散開了，

那種火辣的熾痛感，至今難忘，

大腿內側燙傷留下的疤痕，至今難消。

萬幸是在家裏，可以立刻衝到浴室裡沖冷水，

萬幸是在家裡，我的小叮噹也在身邊照顧我並有一些燙傷緊急處理的知識，才免於留下嚴重的燙傷疤痕，

更萬幸的是我未滿一歲的兒子66沒有像往常一樣賴在我懷裏，

更加萬幸的是肚子裏的寶寶因我驚嚇造成宮縮並有異常胎動趕去醫院檢查後無大礙……

轉念一想，

如果打開那袋熱飲的人不是我，

如果ta懷裏正抱著一個嬰兒，

如果ta是一個正坐在車裡等待享用美味的孩童，

如果ta沒有足夠的燙傷處理經驗，

如果ta不在一個方便沖水處理的地方，

那麼～ 後果將不堪設想！！！

我懷著無比擔憂的心情，想向麥當勞還有更多的餐飲企業提出友好建議：

希望大家提高對熱飲外帶安全性的重視，

讓用餐者更加“安心&安全”的享用這刻的美味，不要讓類似的事件再次上演！

作為一個母親，我提醒每一個媽媽，提醒每一個朋友，

購買熱飲時提醒商家妥善安全外帶，如果不小心被燙到，盡快用冷水沖洗或用冰塊冷敷降溫！

最後我想說：

麥當勞，我欣賞你停用塑料吸管的環保意識，

作為一個大人小孩都愛的國際速食品牌，

作為一個有著65年歷史、遍布全球的大型餐飲企業，

請問，為何要把高溫熱飲裝進薄薄的紙袋？沒有環保杯架，甚至連塊厚紙板都沒有墊在下面！請問，熱飲外帶的安全隱患何時可以被徹底排除?

這不是一個意外，這是一個可以被避免掉的事件!我 一定不是第一個被燙傷的人，但我希望我是最後一個...」

（即時娛樂）