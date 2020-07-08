【賭王喪禮】四房齊集殯儀館 猷啟猷君超盈年幼子女先離開 (18:08)

【今日直擊】賭王何鴻燊5月26日離世，享年98歲，四房後人今日在香港殯儀館為賭王守靈。二太藍瓊纓、三太陳婉珍、四太梁安琪及何家的子女、孫仔孫女下午起陸續抵達殯儀館。

二太藍瓊纓乘坐的私家車直駛入停車場，她由兩名工作人員扶落車，動作緩慢；另一助手在車尾箱取出輪椅，供二太備用。三太陳婉珍由女兒何超蓮拖住行入殯儀館，超蓮的內地男友竇驍跟隨着兩人。四太梁安琪和孻女何超欣從殯儀館正門的另一邊入內。

四房各子女、媳婦、女婿、孫仔孫女於下午5時前全部到場。大房的何超雄未就賭王喪禮儀式，以及她向高等法院遺產承辦處登記知會備忘等事作回應。昨日刊登的訃告中，不見何超賢外籍丈夫Peter Kjaer的名字，何超賢今日與丈夫到場時，未為此事作回應。

二房的何超儀與丈夫陳子聰到場時，稱未能透露喪禮儀式。被問到有何說話想對亡父講，超儀說︰「我也想他在這裏，有份參與這個喪禮。」

三房的何猷啟及四房的何猷君、何超盈均有年幼子女。猷啟和太太GiGi育有兩個女兒，猷啟緊緊抱住去年10月才出世的細女煦鑫（Tylia），更以手遮住女兒的臉免樣子曝光，太太GiGi就抱住大女煦齡（Tittania）。猷君就抱住戴了防疫帽的兒子何廣燊，和太太奚夢瑤一同進入殯儀館。何超盈抱住女兒辛阡覓，與丈夫辛奇隆到達，辛阡覓戴了太陽眼鏡及防疫帽。

猷啟的兩名年幼女兒、猷君兒子何廣燊及超盈女兒辛阡覓，在靈堂逗留了一會兒，就獲安排先行上車離開。

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（即時娛樂）