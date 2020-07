陳奕迅(Eason)將於7月11日舉行《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》,是次音樂會將於當天早上6時及黃昏5時兩個時段,並會在「香港現場演出及制作行業協會」的官方facebook專頁及YouTube頻道,以及全球多達數十個電視台和網上平台直播。

近日有不法分子偽造該網上慈善音樂會的假門票,並於網上發售,「香港現場演出及制作行業協會」作出呼籲,今次Eason的網上慈善音樂會,將不設任何門票發售及不會安排觀眾入場觀看演出,大家千萬不要從任何途徑,購買是次音樂會門票,以免受騙,協會亦保留法律權利,追究一切僞造和售賣是次網上慈善音樂會門票的違法行為。

現時距離網上音樂會首場演出時間不足3天,台前幕後希望把演出做到最好,每一環節於綵排完畢後,均即時重溫和調整。大會今天發放後台片段,Eason和眾舞台伙伴,包括今次音樂會的音樂總監王雙駿及其他樂手分享點滴。

