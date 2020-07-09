《地產仔》迴響大 廖子妤Ig人數激增 被余香凝叫「老公」 (13:03)

余香凝、廖子妤及麥子樂昨晚出席電影《打噴嚏》首映禮。余香凝日前度過了27歲生日，笑言可能年紀大了，現在玩到12點已很攰。至於生日願望方面，她說：「希望事業好一點，其實我已找到『老公』，廖子妤就是我老公，她在劇集《地產仔》的角色超型。（何時找個真正男朋友？）隨緣，我想刪了個肚腩先，現在穿泳裝都要穿一件頭款式來遮住。」

廖子妤最近憑《地產仔》中「魚哥」一角而人氣急升，這晚繼續以中性打扮現身，她解釋因角色什麼事都應付到，故這樣裝扮能令她較有信心，「穿上束胸衫恍如穿上盔甲，有保護的感覺，會沒那麼緊張。（《地產仔》反應不錯？）有點意外，沒想到電視劇威力如此大，現在很多人都叫我『魚哥』或『老公』，我入行都不短日子，也拍過不少角色，未試過咁大迴響，Ig人數增長外，很多網友inbox讚我角色很正，又叫老公，男女都有，我覺得很得意。（喜歡中性還是女性打扮？）觀眾喜歡我中性，但我不會限制自己，總之我想點就點，哈哈。（余香凝視你為老公？）她已經是我的責任，有網民將我們之前合作的《骨妹》劇情，和《地產仔》連在一起討論」。

（即時娛樂）