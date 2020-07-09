從大仔Damon身上得啟發 宋熙年為家人購醫療保險 (14:43)

宋熙年（Sarah）早前宣布再度懷孕，即將搞Baby Shower，屆時會公布第二胎性別。提到快將2歲的大仔Damon，宋熙年說：「他似是明白自己快將成為哥哥，變得有責任感，會自己收拾玩具，開始有大哥哥的風範。他會對我的肚皮手指指，有時會把雙手放在我的肚皮上，然後惜惜，感覺很有愛。」

宋熙年稱女人當然喜歡買名牌手袋，而老公陳智燊則愛買相機及名表，二人曾經為此而互相檢討，規定半年內不作高消費，結果很快齊齊破戒。最後決定在不犧牲個人嗜好的大前提下，為將來早作規劃，「如果打算生多幾個，我認為除自己外，亦要為家人準備好醫療保障，特別是初生嬰兒及小朋友，需接受治療的情況往往很難預計」。

宋熙年解釋要未雨綢繆，皆因Damon初生不久的小事件所致，「第一次遇到Damon不適，即使只是感冒發燒都很心痛，除了擔心小朋友身體外，想到萬一下次到自己入院，可能涉及林林總總的醫療開支，可能會為自由身的我們構成壓力。如果有醫療保險計劃，不用逐個醫療項目計算賠償，對於精神同財政上都有好大幫助。」精打細算的她有買醫療保險外，更會選擇可以扣稅的自願醫保，特別是一些提供高額保障同時設有自付費選項的高端自願醫保，保費在選擇自付費後會變得較相宜。

（即時娛樂）