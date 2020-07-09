【專訪】雷有輝Solo個唱靚聲會知音 好兄弟鄧建明全力撐 (18:30)

雷有輝（Patrick）的個人演唱會《PAT Music Over Rainbow》是太極樂隊成軍35年大型企劃頭炮，將於8月假西九文化區戲曲中心開騷。他對今次個唱可謂信心十足，其中原因是得到相識超過35年，從樂隊Trinity一齊玩音樂玩到後期的太極，擔任今次演唱會音樂總監的鄧建明（Joey Tang）力撐，Joey Tang亦講明今次是服侍Patrick，全力為好兄弟籌謀。

Patrick由唱和音起步踏上音樂路，揚言對音樂的那團火，不會因疫情而被撲熄，「今次會以靚聲為主打，是一個Hi-Fi演唱會，快歌慢歌都有，若成晚好靜會比較悶，希望可以令全場人起身跳舞，大家一齊玩得開心最緊要」。

Joey Tang不禁大讚好兄弟：「聽了Patrick的聲音很多年，認為他現在已達到醇酒階段，如一支無價的酒，他將我們合唱的歌《留住我吧》，重新錄了獨唱版2020 Rainbow Version，聽完我已不敢再唱，由他自己唱吧！自問達不到他現階段水平，我一聽已驚為天人，揮低了原曲，我玩完喇，哈哈！」

太極樂隊於香港樂壇屹立35年，二人表示多得樂壇大師及前輩造就，而維繫多年仍不散band的秘訣，就是從來只會在工作上有拗撬，沒有因私事鬧交，「因為成員比較懶又怕事，大家衝出來爆完後，都會辯稱只是飲多了，有好有不好，但就是因為這樣，大家才維持到這麼久，不好是真說話會講，不過會客氣一點，免得又要打電話say sorry，大家很熟悉彼此個性，識得互相遷就，而不是容忍，懂得用不同語氣和用詞去溝通，也不是什麼都會傾，音樂反而少傾，主要講是非多，因為音樂不是用來傾，是用來玩和聽的」。

欲知專訪詳情，請留意明天（7月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）