【賭王喪禮】城中名人陸續抵殯儀館 成龍謝賢狄波拉致哀 (18:42)

【今日直擊】賭王何鴻燊今天在香港殯儀館設靈，明天舉殯。賭王生前德高望重，下午陸續有大批城中名人到場弔唁，「殼王」陳國強、澳門前特首何厚鏵、前特首曾蔭權和夫人、成龍、汪明荃、謝賢、狄波拉和老公鬍鬚Kong、梁智鴻醫生、朱李月華、雷兆光和太太雷林靜怡等，陸續抵達殯儀館致哀。

成龍於黃昏6時許離開殯儀館，他應記者要求大方企定影相。問到他跟賭王有什麼難忘事，他笑笑口揮手便離開。

朱李月華離開殯儀館時表示，她跟賭王相識28載，對方的離開，無論對香港或澳門都是很大損失：「最難忘他參加我們的慈善活動，他很風趣和幽默，對人很好，每次有他的場合都帶給大家很多歡樂，他所講的說話和做的事都很深刻。」

而現場有不少市民排隊打算入靈堂致哀，但有市民鼓譟表示不能入內弔唁。

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（即時娛樂）