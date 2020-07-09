消息指葉玉卿富商老公胡兆明美國申請破產 (21:32)

有美國傳媒指53歲葉玉卿的富商丈夫胡兆明（右一）申請破產，惟兩人未就此事作出回應。（資料圖片）

53歲葉玉卿1996年與美國富商胡兆明（Jeffrey Wu）結婚，婚後定居美國，誕下3個仔女，一家人住在古堡，生活無憂。胡兆明在美國經營的連鎖超市是紐約最大的華人超市集團，他其後更涉獵房地產、酒店、飲食及銀行等生意，有指身家曾多達80億，但2008年金融海嘯後屢傳經濟出問題，葉玉卿曾公開代夫澄清。

今日美國雜誌《The Real Deal》網上版報道，胡兆明向法庭申請個人破產，報道指他位於美國紐約曼哈頓、長島及法拉盛的3個總值1530萬美元物業的暫停拍賣，原因是物業業主向法庭申請破產，而這些物業的業主就是法拉盛區地產發展商及超級市場老闆胡兆明。報道指胡兆明早前曾以另一姓名Myint J. Kyaw，在紐約東區法庭申請個人破產，而胡兆波未就報道作出回應。

胡兆明的個人破產申請列出資產在5萬美元（約38.7萬）以下，負債項目由5000萬美元（約3.87億港元）至1億美元（約7.75億港元）。報道指他無法償還負債的原因不明，財政問題在新冠肺炎疫情前已出現。胡兆明向Bluestone Group貸款1.09億美元（約8.45億港元），還款日期是2018年1月，他的個人破產申請中有一筆Bluestone700萬美元（約5425萬港元）借貸。

葉玉卿的好友朱慧珊接受傳媒訪問，稱未有聽聞胡兆明申請破產或陷入財困的事。

（即時娛樂）