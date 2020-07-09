【賭王喪禮】傳華仔星爺受邀出席喪禮 超儀稱冇得邀請 (20:56)

【今日直擊】賭王何鴻燊今日在香港殯儀館設靈，約晚上7時許，有關方面安排傳媒上一樓主禮堂向賭王鞠躬，由排隊、確認記者身分，到行上主禮堂鞠躬，全程7分鐘，而陳瀅湊巧在記者上去主禮堂時離開，問她是否跟何猷亨復合？她沒有回應，並跟樂易玲一齊離去。

主禮堂內一片花海，何家家屬坐在左邊，第一排最近靈堂位置，右起是三太陳婉珍、四太梁安琪，還有猷龍、猷啟、猷亨、猷君、超賢和超瓊，二太藍瓊纓於傳媒上去送別賭王時已離開，而超雄則坐在第二排，大家合十點頭表示有心。

晚上8時許，何家家屬相繼離開殯儀館，三房全家率先離開。三太陳婉珍離開時，依然要人攙扶；超蓮男友竇驍繼續盡展風度，見到地下有水，即輕扶超蓮纖腰，以防女友滑倒。然後輪到長房、四房全家離開殯儀館，期間見到何超盈表現傷感。

何超儀和老公陳子聰離開時，接受傳媒簡短訪問，超儀說：「好感恩，好多人愛惜我爹哋。（有冇叫咗啲人嚟但冇嚟？）有啲人可能驚疫情，好多都係喺電話或送花籃。」

有傳劉德華和周星馳受邀出席賭王喪禮，超儀聞言說：「冇得邀請呀，唔啱規矩，呢個訃聞出街，有心嘅咪嚟，驚就唔好嚟，因為疫情犀利咗。（靈堂內家人依然傷感？）冇乜嘢。」記者叫她保重，她也跟記者講大家保重。

相關新聞：【賭王喪禮】傳跟何猷亨復合 陳瀅孖樂易玲靈堂致哀

相關新聞：【賭王喪禮】汪明荃讚何鴻燊風趣靚仔有風度：很懷念他

相關新聞：【賭王喪禮】何鴻燊紀念冊曝光 中央統戰部發唁電致哀

相關新聞：【賭王喪禮】前女婿許晉亨到靈堂致哀 霍啟剛郭晶晶十指緊扣到場

相關新聞：【賭王喪禮】鍾楚紅楊千嬅送花牌致哀 趙世曾難忘何鴻燊講笑話

相關新聞：【賭王喪禮】四房齊集殯儀館 「HK1」紙紮房車祭品

相關新聞：【賭王喪禮】林鄭月娥董建華譚鐵牛扶靈 霍震霆致悼詞

（即時娛樂）