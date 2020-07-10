【港姐第2輪面試】賴琦媛否認整容拜金 黃婉恩避談與何君堯侄仔拍拖 (19:00)

梁懿婷自言仍在青春期，加上開始茹素，故臉上長了不少暗瘡。（劉永銳攝 / 明報製圖）

【今日直擊】《2020香港小姐競選》今日進行第2輪面試。20歲賴琦媛被指曾經整容，又愛到深圳的夜店追求內地富二代，她揚言要留一點神秘感，所以會留待網上直播時才澄清。被傳媒再三追問後，她才否認拜金和整容，希望能在直播時釋除大家對她的誤解。

黃婉恩被爆是何君堯侄仔女友，但參選後即刪除了兩人在網上的合照。黃婉恩中午現身時避談戀情，只說自己26歲，在英國出生及讀書，其他問題通通不回答。

陳煦凝的社交平台有大量性感照，她說︰「趁年輕又靚就留倩影，無綫沒要求我刪相，但我暫時不打算再上載。」陳煦凝自言曾是肥妹仔，由130磅減至95磅，因從未瘦過和靚過才減肥，上圍亦因此跌了兩Cup。她否認下巴曾整容。

陳楨怡未有因為被指是「翻版金宇彬」而不開心，反而多謝大家留意。她說︰「有朋友說我似韓妹及吳佩慈。每個人都有特別之處，不認為眼睛細就輸蝕，我的優點是心地好及175cm高度。」

「翻版何超蓮」梁懿婷滿面暗瘡，她說︰「可能因為青春期，加上最近開始茹素，身體未習慣。」吳秀明繼續拖篋現身，她透露篋內有大量零食︰「上次面試有佳麗肚餓，我就和她分享了朱古力。」被問到是否想令對方增磅時，吳秀明笑而不語。

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（即時娛樂）