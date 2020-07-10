陳奕迅因應新一波疫情爆發 明早6時網上音樂會預先錄影 (19:15)

由「香港現場演出及制作行業協會」主辦的「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」，即陳奕迅（Eason）網上慈善音樂會，因應明天早上天氣預測未如預期中的穩定，以致未必能捕捉到最佳的日出效果，再加上近日新型冠肺炎疫情有新一波的爆發跡象，為避免因明早進行慈善音樂會日出部分時人多聚集，影響公眾和工作人員的健康，協會經多番考慮後，把原定明天（11號）早上6時舉行的直播音樂會，已改在今早進行了錄影，並安排在明天同樣時間（即早上6時）播出，而音樂會下午黃昏5時的直播，則維持不變。

大會今日發放Eason與音樂人杜自持的對話片段，藉此增加大家對這次慈善音樂會的了解。Eason希望透過今次的慈善音樂會，可以對一眾樂手們作出致敬，事缘在較早前疫症初期，他看過許冠傑的戶外音樂會後很感動，而之後郭富城的網上音樂會則是幫助舞蹈員及電影行業自由工作者，看完這兩個音樂會後，Eason覺得可能大家會以為音樂人生活比較安逸，他們在今次疫情所面臨的困境亦同時被大家忽略。他和音樂總監王雙駿希望令到這次的慈善音樂會更有趣和更有意義，所以便邀請了這麼多新知舊雨的出色樂手一起表演，亦是對他們於表演行業的付出作出致敬。

（即時娛樂）