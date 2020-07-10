【邊個編劇？】《那些我愛過的人》大結局上半場哭哭啼啼 (23:59)

《那些我愛過的人》今晚（10日）大結局，故事以一場交通意外開始，又以一場交通意外結束。老姜（林文龍飾）在車禍中無辜送命，網民鬧真不該，對結局不滿，有人要向編劇「尋仇」，聲言要杯葛。

Eden（李任燊飾）知悉真相，當年連環車禍是自己造成，因為他揸大膽車先逃離現場，令女友芊芊（王卓淇飾）延誤醫治。他在醫院激動想自殺不成，竟然搶車要自盡，剛巧書文（連詩雅飾）在車廂。Eden邊駕車邊說自己唔死都冇用，老姜、樂汶（黃翠如飾）與古希晨（馬貫東飾）追趕要阻止，一場飛車追逐戲造成嚴重意外。老姜的車撞向路邊一堆鐵枝，他的大髀被鐵枝穿過。古希晨掛住救老婆書文，又要書文救受傷的Eden。另邊廂，老姜與樂汶在車廂生離死別，他要樂汶先落車逃離，並將求婚戒指交到她手上。樂汶找古希晨求救，車隨即爆炸，老姜葬身火海。大結局上半部也是哭哭啼啼，黃翠如的喊戲網民各有評價，飾演她女兒幸而的黃芷晴獲讚好戲。飾老姜女兒子優的蘇皓兒在醫院一場哭戲也喊到網民話心痛。有人要為老姜抱不平，指他死得無辜，認為安排樂汶死更合適。

Eden是罪魁禍首，結果卻不用死，有網民質疑他在醫院自殺不成，另有方法尋死，為何要搶車兼要書文陪撞車。討論區有人要找《那些我愛過的人》編劇名單，留言：「邊個係編劇？我以後一定唔睇呢個編劇嘅戲！杯葛佢！ 」「其實編劇點解成日都要死人至安樂？」

（即時娛樂）