由「香港現場演出及制作行業協會」主辦的「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」網上慈善音樂會,陳奕迅(Eason)於今早6點準時開騷,約半小時的演出獻唱歌曲《與你常在》、《天使的禮物》、《黃金時代》、《太陽照常升起》及《相信你的人》,透過音樂跟同業打氣。

