【今日直擊】歌神陳奕迅(Eason)為助一班半年多沒有工作及零收入的業內人士,今日義務參與由「香港現場演出及制作行業協會」主辦的《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會。演唱會分日出及日落兩部分,日出部分於今晨已播出,日落部分則在紅館舉行。

今次是疫情爆發後,紅館首次開放作表演用途,大會亦加強防疫措施,除場館門口設消毒通道,所有人員必須填寫健康申報表、嚴禁場內進食、全程必須戴口罩及安排每8人一組入場共坐。音樂會於下午5時開始,Eason將演出半小時,共唱7首歌。

Eason約下午4時左右現身紅館後台,聯同經理人及主辦機構工作人員,進行切燒豬及拜神儀式。穿上深灰色Tee配黑色長褲,Eason戴上口罩誠心上香,見傳媒即友善揮手打招呼,在場有10名粉絲為他打氣。切完燒豬後,他有拿起一件燒豬,但沒放進口食,之後用消毒液搓手。

