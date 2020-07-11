【網上慈善騷】陳奕迅紅館四面台開個唱 零觀眾依然投入 (19:00)

Eason自言在沒有觀眾的情況下演出很怪。（YouTube片段截圖）

【今日直擊】陳奕迅（Eason）為受疫情影響的業界手足籌款的《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會，今日下午在紅館舉行歷時35分鐘的「日落」演出部分。穿上黑色西裝的Eason聯同20多名樂手、和音在沒有觀眾的紅館四面台上演唱，分別唱出《幸災樂禍》、《你給我聽好》、《防不勝防》、《夕陽無限好》、《沙龍》、《後台》及《我們萬歲》7首歌。

雖然面對滿場空櫈，Eason依然非常投入。除Eason外，大部分樂手也戴上口罩，以及保持社交距離。未知是否久未演出，Eason多次唱錯歌詞，甩嘴時只好傻笑。獻唱《後台》時，Eason邊唱邊揮手，又叫大家一齊和唱，似當有現場觀眾一樣。

唱完後，他說︰「沒有觀眾是否很怪？我們自己拍手！即使沒有掌聲，都是想借機會多謝每一位為了這次演出花了心機、血汗和努力的人和樂隊，給製作單位及公司的所有朋友掌聲！做人那麼辛苦都是為了玩，不要忘記，抱住玩的心態時也要認真用這個玩的心態去面對一切，學會多些有益及做多些有益的事，說多些有益的話，地球都會有益一些，沒那麼嬲我們。」完成演出後，Eason說︰「Thank you！Enjoy your evening！」

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（即時娛樂）