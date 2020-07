【網上慈善騷】陳奕迅紅館四面台開個唱 零觀眾依然投入 (19:00)

【今日直擊】陳奕迅(Eason)為受疫情影響的業界手足籌款的《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會,今日下午在紅館舉行歷時35分鐘的「日落」演出部分。穿上黑色西裝的Eason聯同20多名樂手、和音在沒有觀眾的紅館四面台上演唱,分別唱出《幸災樂禍》、《你給我聽好》、《防不勝防》、《夕陽無限好》、《沙龍》、《後台》及《我們萬歲》7首歌。

雖然面對滿場空櫈,Eason依然非常投入。除Eason外,大部分樂手也戴上口罩,以及保持社交距離。未知是否久未演出,Eason多次唱錯歌詞,甩嘴時只好傻笑。獻唱《後台》時,Eason邊唱邊揮手,又叫大家一齊和唱,似當有現場觀眾一樣。

唱完後,他說︰「沒有觀眾是否很怪?我們自己拍手!即使沒有掌聲,都是想借機會多謝每一位為了這次演出花了心機、血汗和努力的人和樂隊,給製作單位及公司的所有朋友掌聲!做人那麼辛苦都是為了玩,不要忘記,抱住玩的心態時也要認真用這個玩的心態去面對一切,學會多些有益及做多些有益的事,說多些有益的話,地球都會有益一些,沒那麼嬲我們。」完成演出後,Eason說︰「Thank you!Enjoy your evening!」

