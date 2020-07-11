【淚崩】陳自瑤睇《那些我愛過的人》結局爆喊：真心好睇 (20:00)

無綫劇集《那些我愛過的人》昨晚大結局，主角林文龍在車禍中喪生，令不少網民大感不值。有份參演的陳自瑤，凌晨在網上分享感受，說自己看到「淚崩」，並上載一張正流着大滴眼淚的照片，留言「今晚大結局，淚崩，😭😭😭，不是因為我有份參與，而是真心好睇，真心感動！😭😭😭😭😭 @wongtsuiyu（黃翠如）你令我哭慘！😖😖😭😭😭 #那些我愛過的人 #大結局 #涙崩 #雖然這兩張相很醜樣 #但也要記錄這一刻 #大家有被感動嗎」

陳自瑤今日再發文講感受：「那些我愛過的人 昨晚圓滿結束了 我想說 很久沒有對一部劇集 有這麼深厚的感情 記得在接拍的時候 已經很喜歡這個題材 當你的人生發生了一場悲劇 往後的日子 你會選擇如何走下去 是讓自己繼續活在痛苦當中 還是為你所愛的人勇敢下去 無論答案是什麼 都請你放過自己 因為只有你快樂 你身邊的人才會快樂 人生是一場又一場的考驗 只要你能通過 你就會一次比一次堅強 願我們都能好好愛自己 愛你身邊的人 ❤️❤️❤️ 感謝大家陪我們走過了二十五集的笑與涙 感謝大家喜歡Sabrina 感謝大家喜歡我們仨 感謝大家喜歡那些我愛過的人 ❤️❤️❤️ #那些我愛過的人 #大結局 #希望能為大家帶來一些感悟 #感謝大家支持 #感謝所有台前幕後的團隊 #很有愛的團隊」

（即時娛樂）