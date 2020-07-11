結婚3周年老公送吻 王君馨首次出歌 香香思貝群星到賀 (20:53)

【今日直擊】王君馨（Grace）以獨立歌手「G.Racie」身分推出第一首單曲《Casada》，丈夫Daniel、好友岑麗香、蔡思貝、鄭欣宜、衛蘭、衛詩、鍾舒漫、鍾舒祺、許家傑等出席其發布會以示支持，未能現身的鍾嘉欣、苟芸慧亦有拍片道賀。適逢今日是Grace與Daniel結婚3周年，Daniel送上大束紅玫瑰及吻賀老婆的「BB」終於出世。Grace表示新歌籌備了6個月，希望在疫情下唱首快歌為大家帶來歡樂。她說︰「每個人都需要愛情，祝我身邊的好姊妹、好兄弟都有開花結果的愛情。」

蔡思貝身穿Deep V連身褲，比主角Grace更搶鏡。對此，Grace說不介意︰「她來賀我，所以穿得漂亮點，是我叫她穿得鮮艷一點！」Grace說之前很多朋友都以為她有喜，其實只是她的單曲就快出世。Grace自資了6位數製作新歌及拍攝MV，她說︰「製作音樂是無止境的。（投放更多金錢製作下首歌？）我對老公說要遲一點才買樓，他很支持我，認為我有能力就應該去實現夢想，否認將來會後悔。我多次想放棄，他都鼓勵我，他值100分！」

（即時娛樂）