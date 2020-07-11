冇工開做老婆囡囡御用司機 陳奕迅被徐濠縈一句說話激嬲 (22:13)

陳奕迅透露被向來身材弗爆的太太徐濠縈指他的身材有點鬆。（徐濠縈Instagram圖片 / 明報製圖）

陳奕迅表示環境許可的話，他考慮再舉行網上直播音樂會。（黃梓烜攝 / 明報製圖）

【今日直擊】陳奕迅（Eason）完成在紅館舉行的網上直播慈善音樂會《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》後，戴上口罩到後台接受傳媒訪問。

他坦言受許冠傑、郭富城的網上直播音樂會啟發，自覺要做點事幫助業界手足。Eason說︰「希望大家用積極樂觀態度面對疫情，最開心今次音樂會製造了接近100個就業機會。」在零觀眾的紅館內開騷，Eason坦言有想過抱住玩的心態演出，但想到全球或有幾百萬人收看，即閃過某些演出部分應從重做的念頭。

不過，他滿意今次演出，讚揚拍攝手法和音樂聲效達國際級水平，打破以往常規，給大家新鮮感。對網友認為兩部分合共1小時的演出不夠喉，Eason說︰「環境許可的話，會考慮再做，最重要是大家安全和健康。我去年12月的演唱會取消了，暫未決定何時復辦。」

提到不少業界人士手停口停，Eason擔心他們會自覺冇用︰「我冇工開就當放大假，趁這段在家的日子，見電燈膽壞了就去換，牆身有裂縫就去補，又執拾衣服，做司機接載太太（徐濠縈）和女兒，做正常人會做而我平日沒機會做的事。」

Eason自嘲「皮肉鬆鬆哋」，他透露近日已開始勤力做運動，希望令肌肉變得結實。他說︰「我40幾年來從不喜歡健身，為了去年12月的演唱會而試做，鍾意做運動時叫得大大聲，結果上了癮。現在每星期最少做一次，又會跑步4公里，因身邊有個榜樣。太太曾批評我身材有點鬆，我立即嬲，因為今次的演出有壓力，事後已向她道歉。」

（即時娛樂）