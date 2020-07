冇工開做老婆囡囡御用司機 陳奕迅被徐濠縈一句說話激嬲 (22:13)

【今日直擊】陳奕迅(Eason)完成在紅館舉行的網上直播慈善音樂會《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》後,戴上口罩到後台接受傳媒訪問。

他坦言受許冠傑、郭富城的網上直播音樂會啟發,自覺要做點事幫助業界手足。Eason說︰「希望大家用積極樂觀態度面對疫情,最開心今次音樂會製造了接近100個就業機會。」在零觀眾的紅館內開騷,Eason坦言有想過抱住玩的心態演出,但想到全球或有幾百萬人收看,即閃過某些演出部分應從重做的念頭。

不過,他滿意今次演出,讚揚拍攝手法和音樂聲效達國際級水平,打破以往常規,給大家新鮮感。對網友認為兩部分合共1小時的演出不夠喉,Eason說︰「環境許可的話,會考慮再做,最重要是大家安全和健康。我去年12月的演唱會取消了,暫未決定何時復辦。」

提到不少業界人士手停口停,Eason擔心他們會自覺冇用︰「我冇工開就當放大假,趁這段在家的日子,見電燈膽壞了就去換,牆身有裂縫就去補,又執拾衣服,做司機接載太太(徐濠縈)和女兒,做正常人會做而我平日沒機會做的事。」

Eason自嘲「皮肉鬆鬆哋」,他透露近日已開始勤力做運動,希望令肌肉變得結實。他說︰「我40幾年來從不喜歡健身,為了去年12月的演唱會而試做,鍾意做運動時叫得大大聲,結果上了癮。現在每星期最少做一次,又會跑步4公里,因身邊有個榜樣。太太曾批評我身材有點鬆,我立即嬲,因為今次的演出有壓力,事後已向她道歉。」

(即時娛樂)