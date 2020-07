洪永城(Tony)在社交網上載愛犬Coco的影片,片段中的洪永城坐在沙發上,正在使用手提電腦。Coco就站在他身旁,將頭伏在電腦上,深情地望住洪永城,嗲到暈﹗洪永城說︰「貓一樣的。Coco你係男人嚟㗎,唔好咁嗲啦😂﹗」

蔡思貝留言︰「The way he looks at you﹗😂」洪永城解釋︰「深情地想要嘢食😂﹗」有網民就問為何要幫本身是雄性犬的Coco改個女仔名,洪永城說︰「唔係我改㗎,前手主人改嘅。」

(即時娛樂)