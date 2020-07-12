【「翡翠新力量」成員】鍾嘉欣約黎諾懿敍舊︰永遠的兄弟 (19:55)

鍾嘉欣2004年來港參加《國際華裔小姐競選》入行，黎諾懿2002年參加藝訓班後加入無綫（TVB），兩人2004年同被無綫欽點為「翡翠新力量」的12位藝員之一，獲公司力捧，後來又先後於《溏心風暴》及《溏心風暴之家好月圓》等劇集中合作。

近年定居加拿大的鍾嘉欣已返港，將拍攝無綫新劇《兒科醫生》（前名《兒童醫院》）。趁劇集未開工，鍾嘉欣約黎諾懿見面敍舊。他們先後在社交平台分享合照，黎諾懿說︰「老友回歸😘，期待妳的新作😘。#一起成長的拍檔」鍾嘉欣留言︰「永遠的兄弟。」

鍾嘉欣就在合照下透露了她跟黎諾懿的友誼，她說︰「從我年輕開始，我的大多數朋友都是女孩子。感謝你成為我在娛樂圈的第一位朋友。當我想家時、寂寞時、我的倉鼠去世時，你也在身邊，在葬禮上幫助我。當我傷心時，你鼓勵我從好的方向思考。你今天仍然在這裏，仍然珍惜我們的友誼。感謝你成為我的兄弟，從沒當我是BB，視我為男性。」

2004年，無綫選出6男6女藝員組成「翡翠新力量」力捧，當中包括黎諾懿、崔建邦、胡諾言、劉家聰、司徒瑞祈、蔡淇俊、鍾嘉欣、符思思、楊秀惠、關伊彤、沈穎婷及楊施詩。

（即時娛樂）