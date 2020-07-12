【專訪】馬米高個人血淚史出書教英文 放膽擁抱過去辛酸 (19:47)

「英文人生教練」馬米高最近推出首本個人著作《英文寫真》，內容是講他的成長故事與職場經歷，主打分享英文知識。馬米高透露2年前應出版社邀約出書，走到書局的英文書櫃找參考，見全部也是應付考試用的工具書，如「生活英文100錯」、email技巧，有「悶到瞓着覺」的感覺，於是想到食三文治夾藥丸的道理，單是吞一粒藥丸會很苦，若果夾着三文治食一樣吸收到，所以他的作品就是包裝的三文治，「推出英文書想讀者學到英文但又不會悶，以英文加真人真事，分享個人經歷，看故事可以開心笑吓，學到少少英文，還有當中經歷可能大家有共鳴亦互勉」。

馬米高說：「這些經歷是血淚史，有笑有淚，平日在鏡頭前自信又乞人憎的我也有陰暗歷史。將自己不光彩的一面公開，我也有掙扎，遇學校與職場的欺凌，因為我經過這些磨練而成就了今日的馬米高。我面對問題如何處理，希望這些可以作為參考與支持，擁抱過去無論好與壞的經歷。」

有關學英文的要訣，馬米高表示：「有人話飲酒後英文流俐100倍是有道理的，放鬆心情，不用介意別人眼光，有冇加S或要唔要The？這樣講英文好辛苦也令人卻步，要放膽去試。（之後有什麼發展計劃？）有人問我會不會做補習天王，我一定不是教考試貼士那種，希望教大家將英文在日常生活運用。」他稱學好英文是享受，英文不是冷冰冰的，要融入生活之中，並不一定要講Shakespeare（莎士比亞），他就愛Britney Spears。

欲知專訪詳情，請留意明天（7月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）