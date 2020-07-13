【導演鄧衍成告別式】尹天照送別好友 敬佩做事專業認真 (16:16)

【今日直擊】導演鄧衍成（Billy）7月初因病逝世，終年69歲，其靈柩於今日12時40分，移奉柴灣哥連臣角火葬場火化。鄧衍成太太及女兒、家人、徒弟等出席告別式，負責捧遺照的女兒雙眼通紅。

鄧衍成生前好友尹天照亦有出席告別式，他透露喪禮遵照Billy遺願一切從簡，不希望大家太傷感，追思會日期有待再公布。尹天照表示1980年代加入亞視，因劇集《皇家檔案》跟Billy結緣，敬佩對方專業、做事認真，「Billy屬於很勁的一批導演，不懂跟他相處的人會好驚他，其實他好講得笑，但工作嚴謹又認真，不會玩，否則出粗口鬧到飛起，以前我未信主都講粗口，大家粗口對粗口，最後成為好朋友」。

問到Billy的病因，尹天照說：「他患喉嚨癌，醫生曾推斷不會超過4、5年命，結果他撐了7、8年，一早已做了手術，生命力頑強，好番又開工，我有勸他多休息，但若然他覺得將自己放到工作上會更精彩，便由他。」他又指對方拍劇集《飛虎之雷霆極戰》時，有勸Billy不要做，因為當時身體開始差，但覺得對方精神投放工作較開心，有次在觀塘食飯遇到他開工，大家便一齊食飯，那次後亦有聯絡，並曾到醫院探病。提到Billy早前跟米雪及劉松仁等飯聚，算不算走得好突然？尹天照稱Billy的病情始終有點反覆。

尹天照表示用了8年時間向Billy傳福音，「我分享了自己經歷的神蹟，可能他睇到和經歷了些事，他走之前仲好清醒，在牧師面前說信主，然後便接受洗禮。他走的時候家人陪伴住，他最惜女兒和太太，我在牀邊對他講，有些事要放低就放低，不要令自己太辛苦，最後他安詳走了。（知否Billy有否遺憾？）生老病死是必然，大家最後會上天堂，將來再見，我希望與他再拍一次，之前有邀請他合作，但他太忙了，天堂拍啦」。

（即時娛樂）